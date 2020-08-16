شكرا لقرائتكم خبر عن برج خليفة يضيء بألوان علم الهند احتفالا بيوم الاستقلال الهندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الحساب الرسمى لبرج خليفة، أحد أشهر معالم دبى، والإمارات العربية المتحدة، بيوم الاستقلال الهندى الـ 74، وذلك بإضاءة البرج بأعلام دولة الهند، وعلق الحساب الرسمى على فيديو إنارة البرج، "احتفالاً بيوم الاستقلال الهندي الرابع والسبعين، نضيء برج خليفة بألوان العلم الهندي لنتمنى لهم دوام الرخاء والسلام والحرية"

يذكر أن يوم الاستقلال الهندي، هو يوم 15 أغسطس 1947 حيث اختير عيدا لاستقلال الهند عن الحكم البريطاني. وحصلت الهند على استقلالها بعد حركات المقاومة غير المسلحة والعصيان المدني التي قادها المؤتمر الوطني الهندي بقيادة مهاتما غاندى.

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برج خليفة

وكان برج خليفة فى الإمارات العربية المتحدة اكتسى بعلم دولة لبنان قبل عدة أيام لتقديم الدعم لها عقب الانفجار الضخم الذي شهدته الدولة قبل 12 يوما فى ميناء بيروت الرئيسى، والذى أسفر عن عدد كبير من الضحايا والمصابين.

وكتبت الصفحة الرسمية لأطول برج فى العالم، عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام: "تعازينا لأهلنا فى لبنان الحبيبة، اللهم ارحم من انتقلوا إليك، اللهم الطف بأهلها، اللهم ألهم شعب لبنان الصبر والسلوان".