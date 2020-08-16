السودان.. اتفاق بين الحكومة والحركة الشعبية بشأن "دمج القوات"

عادل عبد الرحيم/ الخليج 365

توصلت الحكومة السودانية والحركة الشعبية- شمال، الأحد، إلى اتفاق حول دمج مسلحي الأخيرة في القوات الرسمية للبلاد.

وقال إعلام مجلس السيادة الانتقالي، في بيان: "وفدا الحكومة والحركة الشعبية- شمال، جناح مالك عقار، توصلا خلال جلسة مباحثات في عاصمة جنوب السودان جوبا، إلى اتفاق بشأن بند دمج القوات في ملف الترتيبات لولايتي النيل الأزرق (جنوب شرق) وجنوب كردفان (جنوب)".

ونقل البيان، عن عضو فريق الوساطة في جوبا، ضيو مطوك، قوله: "وفدا الحكومة والحركة الشعبية- شمال، جناح عقار، توصلا إلى اتفاق تام بشأن قضية دمج القوات".

وأضاف مطوك: "لم يتبق في ملف الترتيبات الأمنية مسار ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، سوى قضية آليات تطوير وتحديث القوات المسلحة والأجهزة الأمنية".

وأعرب عن أمله في أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق تام حول ملف الترتيبات الأمنية في غضون الساعات القليلة القادمة. ولم يوضح البيان أي تفاصيل حول الاتفاق.

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والجمعة، حث رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، أطراف المفاوضات السودانية على الإسراع في استكمالها.

ومنذ يونيو/ حزيران 2011، تقاتل الحركة الشعبية، الحكومة بولايتي جنوب كردفان (جنوب)، والنيل الأزرق (جنوب شرق).

وكان من المتوقع، التوصل إلى اتفاق سلام بين الطرفين، بعد 6 أشهر من تشكيل الحكومة السودانية في أغسطس/ آب 2019.

ومع تعثر المفاوضات، قررت الوساطة في جوبا، تأجيل توقيع الاتفاق إلى مارس/ آذار الماضي، ثم إلى أبريل/ نيسان المنصرم، قبل أن تحدد موعدا جديدا في 20 يونيو/ حزيران، ثم 14 يوليو/ تموز، قبل إعلان تأجيله مجددا.

وإحلال السلام هو أحد أبرز الملفات الملحة في مرحلة انتقالية بدأت بالسودان، في 21 أغسطس/آب 2019، وتستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.

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