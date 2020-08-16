تشاووش أوغلو وبومبيو يبحثان قضايا مشتركة على رأسها ليبيا

أنقرة/الخليج 365

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، القضايا المشتركة بين البلدين، والتطورات في ليبيا.

وبحسب تصريحات تشاووش أوغلو، للأناضول، بعد لقائه بومبيو على هامش زيارة رسمية لجمهورية الدومينيكان، الأحد، أكد الاتفاق على مواصلة التشاور في الملف الليبي على مستوى الخبراء.

وأشار تشاووش أوغلو أنّهما بحثا العلاقات بين البلدين، والملفات الساخنة على رأسها ليبيا، والتوصل لاتفاق على مواصلة التشاور على مستوى الخبراء في الشأن الليبي.

Advertisements

وفي رده على سؤال يتعلق بتصريحات مرشح الحزب الديمقراطي للانتخابات الأمريكية القادمة جو بايدن بحق تركيا، أكد تشاووش أوغلو أن بايدن تجاوز الحد المسموح له، واصفا كلامه بـ"الغريب".

وأضاف أن تصريحات بايدن "تجاوزت حدها وتنم عن جهالة بالشعب التركي".

وأكد تشاووش أوغلو أن الانتخابات في تركيا تجري بشفافية وفي أجواء انتخابية، قائلاً: إن "الجهة الوحيدة التي تقرر تغيير الحكومة ورئيس الجمهورية، هو الشعب، ولا يمكن لأحد من الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى أن يقرر هذا".



الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.