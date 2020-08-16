اعتداءات "قاسية" للجيش الإسرائيلي على قاصريْن فلسطينيين

رام الله/ لبابة ذوقان/ الخليج 365

كشف معتقلان فلسطينيان قاصران (15 عاما) عن تعرضهما لـ"اعتداءات قاسية"، خلال اعتقالهما والتحقيق معهما من جانب الجيش الإسرائيلي، بحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية.

وأبلغ المعتقلان محامية تابعة للهيئة (تتبع منظمة التحرير)، بتفاصيل ما تعرضا له، خلال زيارتها لهما في سجن مجدو.

وقالت الهيئة، في بيان، إن الأسيرين تعرضا لـ"اعتداءات قاسية" منذ اعتقالهما.

وأوضحت أن الأسير الطفل محمد ديرية (15 عاما)، من بلدة بيت فجار قضاء بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، جرى إيقافه ليلا قرب الخليل، بعد أن هاجمه جنود إسرائيليون وطرحوه أرضا، ثم انهالوا عليه بالضرب، قبل أن يقيدوه ويزجوه داخل جيب عسكري.

وبعد تعرضه للضرب، تم نقله إلى مستوطنة "كريات أربع" للتحقيق معه، حيث بقي فيها لمدة ليلة.

وبعدها جرى نقله إلى مركز توقيف "عتصيون"، لاستجوابه مرة أخرى، ثم تم نقله إلى قسم الأسرى الأشبال في سجن مجدو.

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كما نقلت الهيئة عن الطفل عمار ثوابتة (15 عاما) من البلدة نفسها تعرضه للضرب والتنكيل عقب اقتحام منزله فجرا، حيث داهمت قوات الاحتلال منزله وقاموا بشده من فراشه بعنف وصفعه على وجهه عدة مرات.

وبعد إخراجه من المنزل، اقتاد جنود، الطفل إلى مركز توقيف "عتصيون" لاستجوابه، حيث تعرض للضرب على أيدي محققين، وجرى استجوابه وهو مقيد اليدين والقدمين على كرسي صغير، وفق البيان.

وأفادت الهيئة بأنه تم التحقيق مع الطفل لثلاث ساعات متتالية، وبعدها نُقل إلى سجن "مجدو"، حيث يقبع الآن.

وعمار معتقل منذ 17 مايو/ أيار الماضي، فيما لم يتسن معرفة تاريخ اعتقال محمد.

ويقبع في سجن مجدو 50 معتقلا قاصرا، بحسب هيئة شؤون الأسرى.

وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 5000 فلسطيني، بينهم نحو 180 طفلا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.