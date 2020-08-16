قناة إسرائيلية: رئيس "الموساد" يزور الإمارات مساء الأحد

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

يتوجه رئيس الموساد (جهاز الأمن الخارجي الإسرائيلي)، يوسي كوهين، في وقت لاحق من مساء الأحد، إلى الإمارات؛ لبحث تفاصيل اتفاقية التطبيع بين البلدين، حسب إعلام عبري.

وذكرت قناة "مكان" الإسرائيلية الرسمية، أنه "من المتوقع أن يتوجه كوهين في وقت لاحق الأحد، إلى أبو ظبي للقاء ولي عهدها محمد بن زايد، بهدف بلورة تفاصيل اتفاقية التطبيع التي سيتم توقيعها بين إسرائيل والإمارات".

وفي السياق ذاته، نقلت القناة عن مصدر إماراتي رسمي، لم تسمه، قوله إن "النية تتجه إلى فتح سفارتين في الدولتين فور توقيع الاتفاقية باعتبار هذه الخطوة تجسيدا للتطبيع".

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وأضاف المصدر، أنه "من البديهي بالنسبة للطرفين أن لا تفتح سفارة الإمارات في مدينة القدس".

وتابع: "العلاقات بين الدولتين سيتم تطويرها في عدة مجالات هي التعاون الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي والطبي والثقافي بالمرحلة الأولى مما سيؤدي حتما إلى إقامة علاقات دبلوماسية".

ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، الذي أعلن عنه الخميس، تتويجا لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي"، فيما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان، "خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.