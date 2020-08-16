السودان.. مصرع 64 شخصا وانهيار 30 ألف منزل جراء السيول

الخرطوم/ الخليج 365

ارتفعت حصيلة ضحايا السيول والأمطار في السودان، الأحد، إلى 64 وفاة و25 إصابة منذ بداية فصل الأمطار الخريفية في يونيو/حزيران الماضي.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الداخلية، بأن جملة الاضرار منذ بداية الخريف بلغت 64 وفاة و25 إصابة.

وأوضح أن 30 ألفا و430 منزلا تضرر في أنحاء السودان جراء السيول؛ بينها 14 ألفا و26 انهارت كليا، و16 ألفا و410 جزئياً.

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ويبدأ موسم الأمطار الخريفية في السودان من يونيو/حزيران، ويستمر حتى أكتوبر/ تشرين الأول.

وتهطل عادة أمطار قوية على البلاد في هذه الفترة، ويواجه السودان فيها سنويا فيضانات وسيول واسعة.

وفي السنوات الماضية، تسببت السيول في مصرع العشرات، وتدمير آلاف المنازل والمرافق الخدمية في أنحاء البلاد. -الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.