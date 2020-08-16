الهلال الأحمر التركي يواصل تضميد جراح اللبنانيين

بيروت/ الخليج 365

يواصل الهلال الأحمر التركي، تضميد جراح المواطنين اللبنانيين، من خلال مد يد العون لهم والسعي لتخفيف معاناتهم إثر انفجار مرفأ بيروت، مطلع الشهر الحالي.

وفي حديثه للأناضول، قال مستشار الأمين العام للهلال الأحمر التركي، ياسر فتان، إنهم يواصلون أنشطتهم الإنسانية في المناطق التي تضررت جراء انفجار بيروت، منذ الأيام الأولى التي تلت الانفجار.

وأوضح أنهم يتواجدون على الساحة في بيروت، برفقة فرق وكالة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد)، ووزارة الصحة التركية.

وأشار إلى حسن استقبال الشعب اللبناني لهم عند وصولهم إلى الأحياء لتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من الانفجار.

وتابع: "نتواجد الآن في حي سكانه مسيحيون. لقد استقبلونا بحفاوة".

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وأشار إلى أنهم يلقون وجوها مبتسمة في كل حي لبناني يزورونه لمد يد العون لسكانه، مردفا: "وبالتالي فإننا نرى المحبة تجاه تركيا، كما هو الحال في جميع الأماكن التي نذهب إليها حول العالم".

بدوره، أعرب براق أوزدمير، صاحب مطاعم المدينة في تركيا والشهير بـ"الشيف براق"، عن شكره لفرق الهلال الأحمر التركي لمده يد العون إلى المحتاجين في لبنان.

وأضاف أن فرق الهلال الأحمر التركي، تبذل جهوداً كبيرة لمد يد العون للمحتاجين في لبنان.

وفي وقت سابق، أعلن الهلال الأحمر التركي إطلاق حملة "مد يدك إلى بيروت الجريحة" لجمع التبرعات في تركيا لمساعدة المتضررين من انفجار بيروت.

وفي 4 أغسطس/آب الجاري، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 171 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، ومئات المفقودين، الى جانب دمار مادي هائل، بخسائر تُقدر بنحو 15 مليار دولار، وفقا لأرقام رسمية غير نهائية.

ووفق تقديرات رسمية أولية، وقع انفجار المرفأ في عنبر 12، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مُصادرة ومُخزنة منذ عام 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.