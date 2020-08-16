قصف صاروخي يستهدف "المنطقة الخضراء" وسط بغداد

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

أفاد مصدر أمني عراقي، الأحد، أن صاروخين استهدفا "المنطقة الخضراء"، المحصنة أمنيا وسط بغداد، في هجوم رجح أنه يستهدف السفارة الأمريكية.

وفي تصريح للأناضول، قال النقيب في شرطة العاصمة بغداد حاتم الجابري، إن "صاروخين أطلقهما مجهولون، سقطا داخل المنطقة الخضراء دون أن يسفر ذلك عن وقوع خسائر".

وأضاف الجابري، أن الصاروخين سقطا قرب بناية مستشارية الأمن الوطني العراقي.

ورجح أن يكون هدف الصاروخين السفارة الأمريكية لدى العراق التي تقع داخل "المنطقة الخضراء".

وإضافة إلى السفارة الأمريكية تقع معظم البعثات الأجنبية فضلا عن مقرات الحكومة والبرلمان داخل المنطقة الخضراء، التي تمتاز بحراسة مشددة.

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وهذا رابع هجوم صاروخي منذ الخميس، حيث استهدفت ثلاث هجمات صاروخية مطار بغداد، وقاعدتين عسكريتين تضمان دبلوماسيين وجنوداً أمريكيين.

كما استهدفت ثلاث هجمات بعبوات ناسفة إمدادات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" بقيادة الولايات المتحدة، في مناطق جنوبي العراق، خلال الـ72 ساعة الماضية.

وتمثل الهجمات تصاعدا واضحا في وتيرة الهجمات التي يشنها في الغالب مسلحون عراقيون موالون لإيران على أهداف تضم دبلوماسيين وجنوداً أمريكيين، منذ أشهر.

وتزايدت وتيرة هذه الهجمات منذ اغتيال قائد "فيلق القدس" الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي بهيئة "الحشد الشعبي" العراقية، أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أمريكية ببغداد، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وتتهم واشنطن كتائب "حزب الله" العراقي وفصائل أخرى مقربة من إيران بالوقوف وراء الهجمات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.