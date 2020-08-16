الصومال.. نجاة وزير وبرلمانيين من تفجير بإقليم جدو

مقديشو/ نور جيدي/ الخليج 365

نجا وزير التربية والتعليم العالي الصومالي عبدالله جودح بري، وعدد من نواب البرلمان، الأحد، من تفجير استهدف موكب الوزير، جنوب غربي البلاد.

وقال مسؤول محلي للأناضول، إن تفجير بواسطة لغم أرضي كان مزروعا على جانب الطريق، استهدف موكب الوزير جودح بري في بلدة "أونسي"، الواقعة على بعد (16 كم) من بلدة "حاوة" في إقليم جدو.

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وأوضح المسؤول، أن موكب الوزير كان يضم نوابا في البرلمان (لم يذكر عددهم)، حيث كان الوفد متوجها إلى بلدة "حاوة" لتنفيذ مشاريع.

ولم تعلن على الفور أي جهة تبنيها للهجوم، فيما لم يصدر أي تعليق عن الحكومة الصومالية على الحادث حتى الساعة (18:40 ت.غ).

غير أن مثل هذه التفجيرات تتبناها عادة حركة "الشباب" المسلحة، التي تلاحقها الحكومة منذ سنوات.

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