الأمم المتحدة وطرابلس تؤكدان ضرورة استئناف إنتاج النفط الليبي

طرابلس/ الخليج 365

أكدت ممثلة الأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، وأحمد معيتيق، نائب رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، على ضرورة استئناف إنتاج النفط بالبلاد.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جمع الجانبين، وفق بيان نقله حساب البعثة الأممية بليبيا عبر تويتر، الأحد.

وأوضح البيان أن وليامز بحثت مع معيتيق خلال اتصال هاتفي، "التطورات في ليبيا وخاصة في سرت والجفرة والموانئ النفطية".

ووفق البيان "أكد الطرفان على ضرورة وقف التصعيد العسكري وإعادة إنتاج النفط"

وشددا على "الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق دائم لإطلاق النار واستئناف عملية سياسية شاملة".

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وفي 12 أغسطس/آب الجاري، قالت مؤسسة النفط الليبية، في بيان إن إجمالي خسائر إغلاق الموانئ والحقول النفطية بلغت نحو 8 مليارات و221 مليون دولار، بعد 208 أيام على الغلق القسري، من جانب قوات تابعة لمليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.

وبلغ إنتاج ليبيا من النفط قبل غلق الحقول والموانئ 1.22 مليون برميل يوميا، وفق بيانات متطابقة للمؤسسة، ومنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، مقارنة بأقل من 90 ألفا حاليا.

وحقق الجيش الليبي، في الفترة الأخيرة، سلسلة انتصارات في مواجهة مليشيا حفتر، أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، ومدينتي ترهونة وبني وليد، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة "الوطية" الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.

وفيما يتأهب لتحرير مدينتي سرت والجفرة، ظهرت دعوات عديدة للعودة للمباحثات السياسية.



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