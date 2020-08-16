أظن أن كلمة “السعادة ” هي أكثر شيوعاً في جميع الجمل والتراكيب والمصطلحات والمفردات لكن لو وضعناها في كل جملة لاتضح معناها الحقيقي بناءً على موقعها فلو جئنا نتحدث بها على الصعيد البشري هي قرينة الإنسان ومُلازمة له منذ أن خلقه الله و أوجده على هذا الكون فمنذ ولادته هو لا يُشكل على عاتقه من أعمال و مشاغل الحياة لكن مع التقدم في عمر الإنسان كلما تكبر السعادة معه أو تضئل هي بذور في كل الأشخاص على وجه الأرض فزيادتها أو نقصانها على حسب عدد المرات بسقايتها فمننا من يسقيها بـ الإنجازات او تبني منصب مرموق او ثروة يقتنيها في حياته وميراثاً له بعد مماته ومنهم من يراها بذرية صالحة تصاحبه في شبابه وتُسانده عند كبره لذلك فإن كل شخص يرى هذه الوسائل بمختلفها قوى جذب لسعادته وكلما حاز عليها كلما انجذبت شحناته الى مغناطيس السعادة فهي تمثل عنصر من إنسان ترددي بمعنى أنها نابعة منه وترتد إليه ايضاً ويمكنه العثور عليها في الأشياء الخاملة لكن في ضلع تقدم الوقت كلما ازدادت لديه جرعات التركيز في السعادة سيجدها حتماً في الأشياء النشطة والمرئية فهي عزيزة نفس لا تأتي لأحد بل هم الباحثين عنها واللاجئين لها اخفض من جناح كبرياء نفسك و استشعر بقيمتها كمساعدة محتاج , الجلوس في مكان عَطر , الاستمتاع في مجالسة الأطفال او كبار السن فالأول كصفحة بيضاء لا يعرف عن مكر الحياة شيء والثاني قد اكتفى منها , فالسعادة ليست صفصفة كلمات وترتيبها وتنظيمها فقط بل هو شعور قلبي وعمل تمارسه كي تحصل عليه وتستظل من ظلاله في كل وهلة تشعر بأنك في حاجة لها , هي توجد في أشياء لا تُباع ولا تُشترى , فالسعادة وُلدت توأمان الأول في قلب ولُب الشخص السعيد والثاني مقدرته ورغبته على نشر السعادة , إذن كل أدوات اكتساب السعادة وتلقيها هي بحضرتك الآن وبين يديك فلا تعزو السعادة للعوامل الخارجية او في أي كائن من كان , صدقني لا يوجد أحد بالخارج الملعب هو ملعبك والقصة كلها قصتك .

كتبته :غدير العنزي