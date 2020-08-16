نجاح عمليتين قيصريتين لتوليد مصابتين بكورونا في رفحاء

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس: أجرى فريق طبي في مستشفى محافظة رفحاء المركزي بمنطقة الحدود الشمالية، عمليتين قيصريتين ناجحتين لسيدتين في العشرين والثلاثين من العمر كانتا مصابتين بفيروس ‫كورونا‬ (كوفيد 19). وأجريت العمليتان وفق أقصى معايير الإجراءات الوقائية والاحتياطات اللازمة في ذلك، ووفق الإجراءات العالمية المتبعة في مثل هذه الحالات، وخرجت السيدتان من المستشفى بعد أن تم التأكد من صحتهما وصحة أطفالهما واستكمال العلاج.

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