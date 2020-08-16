محمد بن زايد يتوجه بالشكر لمواطنة

وقال ابن زايد في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر: "تعبر عن حبها لوطنها بمبادراتها المجتمعية، وتجسد بعطائها معاني الخير والعطاء لأمهاتنا.. غبيشة الكتبي من سكان منطقة الشويب .. نموذج أصيل للمرأة في مجتمعنا.. كرمها لم ينقطع عن (نقطة تفتيش) في منطقتها.. تحية شكر وتقدير لها ولكل من يعمل بإخلاص وحب في خدمة الوطن والمجتمع".

من جانبها، أعربت غبيشة الكتبي عن سعادتها وفرحتها الشديدة، بكلمات محمد بن زايد، لافتة إلى أن هذا ليس بغريب عليه، واصفة إياه بالقدوة في الكرم والعطاء والإنسانية.

وقالت صاحبة الـ50 عاما لصحيفة "الإمارات اليوم"، إنها أم لعشرة أبناء وإنها تقطن في بيت بشعبية الشويب الجديدة في منطقة الهير وتحرص منذ سنوات على المشاركة في التطوع في الأعمال المجتمعية كافة، من منطلق رد الجميل للوطن.

وأوضحت أنه عندما أقيمت نقطة تفتيش بالقرب من سكنها، حرصت بنفسها على تقديم وجبات إلى العاملين إيمانا منها بدورها الذي يجب أن تؤديه في ظل الظروف الحالية.