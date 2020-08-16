قبل الحكم في القضية... مسؤول سعودي: العدالة تنتصر لرفيق الحريري

وتابع السفير، حسبما نقلت عنه قناة "إل بي سي" اللبنانية إن العدالة الإلهية ستنتصر للحريري ورفاقه "وتضع لبنان على خارطة تحقيق السلم الدولي.

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وأعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، في وقت سابق أنها ستؤجل النطق بالحكم في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري.

وذكرت وكالة "رويترز"، أن المحكمة قررت تأجيل النطق في المحاكمة المتعلقة بالتفجير الذي وقع في عام 2005، وأودى بحياة رفيق الحريري إلى 18 أغسطس/ آب الجاري، وذلك في أعقاب الانفجار الكبير الذي وقع في مرفأ بيروت.

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وكان من المقرر أن يصدر القضاة حكمهم، يوم الجمعة 7 أغسطس، في القضية التي يُحاكم فيها أربعة أشخاص متهمين بتدبير تفجير 2005.

وهز انفجار عنيف مرفأ بيروت، ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع عدد كبير من الضحايا وخسائر كبيرة في الممتلكات.

وأعلن مجلس الدفاع الوطني في لبنان بيروت مدينة منكوبة، وأوصى بإعلان حالة الطوارئ في البلاد على خلفية الحادث، فيما قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، في مستهل اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، إن كارثة كبرى حلت ببلاده، مؤكدا أن الهدف من هذا الاجتماع هو اتخاذ الإجراءات القضائية والأمنية الضرورية.