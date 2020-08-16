هارب من 63 مذكرة قضائية... الأمن اللبناني يعتقل أحد أعتى المجرمين

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وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، قالت شعبة العلاقات العامة التابعة للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، إن عملية الاعتقال جاءت ضمن إطار التنسيق بين مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية والمجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية.

وأضاف بيان الشعبة: "نتيجة المتابعة الميدانية وأعمال الرصد والتعقب، قامت قوة من المجموعة المذكورة بتنفيذ عملية أمنية خاطفة على طريق عام بريتال، أدت إلى توقيف أحد أخطر المطلوبين في منطقة البقاع".

وأوضح البيان أن المجرم المطارد، يدعى "ع.أ" من مواليد عام 1980 وهو لبناني الجنسية، كان مطلوبًا للقضاء بموجب 63 مذكرة عدلية بجرائم متنوعة تشمل؛ محاولة قتل عسكريين، تجارة مخدرات، إطلاق نار، محاولة قتل، سرقة، وتزوير.

وختم البيان: "بتفتيشه، عثر بحوزته على مبلغ من المال وهاتف خلوي. أودع الموقوف القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء المختص".