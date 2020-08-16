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وأضاف بيان الشعبة: "نتيجة المتابعة الميدانية وأعمال الرصد والتعقب، قامت قوة من المجموعة المذكورة بتنفيذ عملية أمنية خاطفة على طريق عام بريتال، أدت إلى توقيف أحد أخطر المطلوبين في منطقة البقاع".
وأوضح البيان أن المجرم المطارد، يدعى "ع.أ" من مواليد عام 1980 وهو لبناني الجنسية، كان مطلوبًا للقضاء بموجب 63 مذكرة عدلية بجرائم متنوعة تشمل؛ محاولة قتل عسكريين، تجارة مخدرات، إطلاق نار، محاولة قتل، سرقة، وتزوير.
وختم البيان: "بتفتيشه، عثر بحوزته على مبلغ من المال وهاتف خلوي. أودع الموقوف القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء المختص".
كانت هذه تفاصيل خبر هارب من 63 مذكرة قضائية... الأمن اللبناني يعتقل أحد أعتى المجرمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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