هجوم صاروخي يستهدف المنطقة الخضراء في بغداد

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وقال المصدر إنه تم تحديد مكان إطلاق صاروخي الكاتيوشا من خلف كراج النهضة.
جدير بالذكر أن المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد والتي تضم المباني الحكومية وبعثات دبلوماسية أجنبية، تتعرض في الفترة الأخيرة إلى سلسلة من الهجمات بصواريخ كاتيوشا.
ويشهد العراق، منذ فترة سقوط صواريخ في محيط السفارة الأمريكية ببغداد، دون خسائر بشرية، كما لم تكشف الأجهزة الأمنية حتى الآن عن منفذي هذه الهجمات الصاروخية.
وعثرت الأجهزة الأمنية العراقية، في 5 آب/ أغسطس، على مجموعة صواريخ من طراز كاتيوشا بعد سقوط أحدها على المنطقة الخضراء المحصنة التي تتخذها الحكومة الاتحادية مقر لها في بغداد.
وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، أن "القوات الأمنية عثرت على 8 صواريخ من نوع كاتيوشا في منطقة كرارة في الدورة جنوبي العاصمة بغداد، ضمن قاطع اللواء 23 بالفرقة السابعة عشر".
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