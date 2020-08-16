شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يسجل 439 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 حالات وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية، عن تسجيل رقم قياسي جديد بعدد الاصابات بكورونا، بلغت 439 إصابة مقسمة بين 395 محلية و44 وافدة، كما تم تسجيل 6 حالات وفاة.

أوضح الإختصاصي في الأمراض الجرثومية البروفسور جاك مخباط لصحيفة "النهار اللبنانية" أننا "كنا نتوقع الوصول إلى مرحلة تفشي الفيروس إلا أننا لم نكن نتوقع الانفجار الذي أنهك القطاع الصحي بشكل كبير. لا أخفي أننا كنا نتوقع ارتفاعاً في حالات كورونا والسبب يعود إلى غياب الانضباط وعدم الالتزام بالإرشادات الوقاية وعدم ارتداء الكمامة وغسل اليدين.

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وعن اقفال البلد في ظل هذه الظروف، يشدد مخباط على أنه يستحيل إقفال البلد، "ما بقى في بلد لنسكرو والناس تأذّت بما فيه الكفاية". ولذلك، السيناريو الكارثي الذي قد نصل إليه في حال بقي مسار كورونا إلى ارتفاع، أن نشهد على فرز للأشخاص والمرضى، حيث نختار بين الشخص الذي نعالجه ويدخل إلى المستشفى وبين الشخص الذي لا نعالجه.