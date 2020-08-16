شكرا لقرائتكم خبر عن حركة الشباب الصومالية تتبنى هجوما استهدف فندقا فى مقديشو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت حركة الشباب الصومالية اليوم الأحد، مسئوليتها عن التفجيرات الانتحارية التى استهدفت فندق إيليت في شاطئ ليدو بالعاصمة مقديشو.

وقالت الحركة المتطرفة في بيان نشرته إذاعة الأندلس، إن مسلحيها نفذوا الهجوم الذى استهدف فندقا على شاطئ ليدو الذى يملكه وزير المالية السابق وعضو البرلمان الصومالى عبد الله أحمد نور.

فى السياق ذاته قالت وكالة الأنباء الصومالية، نقلا عن المتحدث باسم وزارة الإعلام والثقافة والسياحة في حكومة تصريف الأعمال، إسماعيل مختار عمر، "إن سيارة ملغومة انفجرت عند مدخل فندق "إليت" الكائن في مديرية عبدالعزيز بالعاصمة مقديشو".

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وأضاف أنه عقب الانفجار سُمع اطلاق نار داخل الفندق.

وتسبب الانفجار في مقتل وإصابة عدد من الأشخاص الذين كانو داخل الفندق لحظة وقوع التفجير الارهابي

هذا وقامت وحدات من قوات الشرطة بتطويق مكان الانفجار تجنبا لأي مفاجآت.