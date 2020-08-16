التجارة الكويتية: ارتفاع نسبة تكويت الوظائف بالوزارة إلى 99%

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، ارتفاع نسبة تكويت الوظائف بالوزارة إلى 99% منذ انتهاجها سياسة الإحلال عام 2017، مشيرة الى أن اجمالي عدد الموظفين بلغ 3093 موظفًا، وذكرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية - فى بيان اليوم الأحد، بحسب " القبس" أن نسبة تكويت القطاع القانوني بالوزارة بلغت 100% إيمانا بأهمية اعتماد الخبرات والكفاءات الوطنية في هذا المجال، مؤكدة أن سياسة الإحلال ليست وليدة اللحظة، وتمت وفق تخطيط وإعداد منذ فترة طويلة؛ حيث يشهد القطاع القانوني نقلة نوعية وبمنهجية عمل جديدة تعتمد على التعاون المستمر مع إدارة الفتوى والتشريع بشأن القضايا المقامة من الوزارة وضدها وحفاظًا على حقوقها وحق المال العام للدولة. وثمنت الوزارة جهود المستشارين والباحثين الكويتيين الذين نجحوا في إثبات كفاءتهم وقدرتهم على النهوض بهذا القطاع نحو آفاق قانونية تتسم بالجودة والدقة، مشددة على استمرار سياسة إحلال الكوادر الوطنية محل الأجنبية في كافة الوظائف الفنية والتنفيذية، وفق الخطة الموضوعة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية في هذا الشأن.

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