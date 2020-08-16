«التعليم» تحدد موعد تدريب قادة المدارس والمعلمين على منصة «مدرستي»

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت المتحدث الرسمي باسم التعليم العام، ابتسام الشهري، بدء تدريب قادة المدراس والمعلمين والمشرفين الترويين على منصة مدرستي. Advertisements وقالت الشهري، في بيان عبر “تويتر”: “إنه تأكيداً على أهمية دور الهيئة الإدارية والتعليمية في عمليات التعلّم والتعليم عن بُعد؛ يبدأ المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي يوم الأحد ٤/ ١/ ١٤٤٢هـ تدريب قادة المدارس والمعلمين والمشرفين التربويين على منصة مدرستي، من خلال “المدربين المركزيين” في إدارات التعليم”.

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