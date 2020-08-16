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شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الإثنين.. رياح نشطة على معظم المناطق وأمطار على المرتفعات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حالة من التقلبات الجوية على عدة مناطق غدا الإثنين، بمشيئة الله.
وتتمثل الحالة الجوية في استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الشرقية، الحدود الشمالية، والرياض، تمتد إلى نجران، كذلك على منطقتي مكة المكرمة،والمدينة المنورة، تمتد إلى المرتفعات الجنوبية الغربية.
كما توقعت الأرصاد سماءً غائمة جزئياً مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير تمتد إلى الباحة.
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