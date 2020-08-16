«النقد» تمدد فترة التقدم بطلب الحصول على ترخيص مقدمي خدمات المدفوعات

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، تمديد فترة التقدم بطلب الحصول على ترخيص مقدمي خدمات المدفوعات.

وقالت المؤسسة، في بيان لها، إنه إشارة إلى القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات، والهادفة إلى تنظيم أحكام التراخيص لشركات المدفوعات الصادرة بتاريخ 30/1/2020 م، والتي نصت على أنه “يجب على الجهة التي تقدم خدمات المدفوعات داخل المملكة؛ التقدم بطلب الحصول على ترخيص المؤسسة خلال فترة 180 يوماً تقويمياً من تاريخ دخول هذه القواعد حيز التنفيذ”فقد قررت مؤسسة النقد العربي السعودي تمديد مهلة تقديم طلبات الحصول على ترخيص مقدمي خدمات المدفوعات للشركات العاملة التي تزاول نشاط المدفوعات في المملكة قبل إصدار القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات، بحيث تنتهي المهلة بتاريخ 17 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 30/01/2021م، مع التأكيد بضرورة الالتزام بفترة السماح لمن يرغب في الاستفادة من فترة التمديد.

وأوضحت مؤسسة النقد، أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من جهودها الرامية إلى تيسير وتنظيم إجراءات العمل لكافة مقدمي خدمات المدفوعات؛ وذلك في إطار الجهود المتخذة لمواجهة آثار انتشار جائحة فيروس كورونا على مختلف القطاعات،وتحفيزاً لشركات المدفوعات على تقديم أفضل الخدمات لعملائها في الظروف الراهنة.

للاطلاع على القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات يرجى الضغط علىالرابط، كما يمكن الاطلاع على الدليل الإرشادي ونماذج الترخيص من خلال زيارة الرابط.