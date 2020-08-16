شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تعلن إتاحة فصول افتراضية فردية لـ «ذوي الهمم» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت متحدثة التعليم العام، ابتسام الشهري، أنه سيتم تخصيص مناهج تربية فكرية حديثة وإتاحة فصول افتراضية فردية لذوي الهمم.

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وقالت الشهري، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزارة الصحة، اليوم الأحد، إن أبنائنا من ذوي الإعاقة في برامج ومعاهد التربية الخاصة تخصص لهم وزارة التعليم مناهج تربية فكرية حديثة، إضافة إلى استخدامهم فصول افتراضية فردية مع المعلمين للتواصل بشكل فعال كما يمكن حضورهم إلى المدرسة للمتابعة مع المعلمين عن قرب.

وفي وقت سابق حددت متحدثة التعليم العام بوزارة التعليم، موقف الطالب الذي ليس لديه جهاز للتواصل الإلكتروني، وكيفية دراسته عن بُعد.

وأشارت متحدث التعليم العام ابتسام الشهري، إلى أنه بالنسبة للطلاب الذين ليس لديهم جهاز وكانت أسرهم من ضمن الأسر المسجلة بالضمان الاجتماعي، فسيتم التنسيق مع مؤسسة تكافل لتوفير أجهزة لهذه الأسر، موضحة أن ذلك يأتي لتيسير إدارة عملية التعلم عن بعد عن طريق منصة مدرستي وكل المنصات.