شكرا لقرائتكم خبر عن بعد21 يوماً على إصابته بـ«كورونا».. «نزار باهبري» يظهر في صحة جيدة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
دشن مغردون على موقع “تويتر” اليوم الأحد، وسم#نزار_باهبري، عبروا من خلاله عن أمنياتهم لاستشاري مكافحة العدوى الدكتور نزار باهبري بعاجل الشفاء.
وتداول المغردون في الوسم صوراً حديثة، يظهر فيها الدكتور “باهبري” بصحة جيدة، ويتلقى الرعاية الصحية اللازمة في مستشفى الدكتور سليمان فقيه بجدة، بعد أن قضى فترةً في العناية المركزة جراء مضاعفات اصابته بفيروس كورونا.
وكان باهبري قد أصيب بفيروس كورونا الجديد قبل أكثر من 21 يوما، ودخل إثر ذلك مستشفى الدكتور سليمان فقيه لتلقي العلاج اللازم.
وساهم “باهبري” في علاج أكثر من 500 مصاب بفيروس كورونا، كما أنه من ضمن الشخصيات الطبية التي ساهمت في نشر التوعية بشأن الفيروس من خلال المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي.
الصور:
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