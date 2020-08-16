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شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يستفز إبداعات إفريقيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي
واجه المبتكرون الإفريقيون تحديات وباء «كورونا» بمجموعة من الاختراعات الإبداعية، بالتزامن مع تجاوز عدد الإصابات أكثر من مليون حالة.
وبنى طلاب من مدرسة داكار بوليتكنيك في السنغال روبوتاً متعدد الوظائف ومصمم للحد من مخاطر انتقال «كوفيد-19» إلى مقدمي الرعاية، حيث تم تزويد الروبوت «الطبيب المتنقل» بكاميرات، ويتحكم فيه عن بُعد عبر تطبيق. ويقول المصممون إن بإمكانه التنقل في غرف المرضى المعزولين لقياس درجات الحرارة وتوصيل الأدوية والطعام.
وحصل التلميذ الكيني، ستيفن واوكوتا، البالغ من العمر 9 سنوات على جائزة رئاسية لاختراعه، آلة غسل أيدي خشبية تحركها القدم، للمساعدة في الحد من انتشار فيروس «كورونا»، وتتيح التقنية قلب دلو من الماء لغسل الأيدي، ما يساهم في تجنب اللمس باليد والحد من انتقال العدوى.
بينما ساهم طالب الهندسة عثمان دالاتو من نيجيريا في سد حاجة نقص أجهزة التهوية في أجنحة مرضى «كوفيد-19» من خلال ابتكار جهاز تنفس صناعي.
وقال دالاتو إنه وبعد حصول الموافقة على جهاز التنفس الصناعي الخاص به والذي يتميز بأنه يمكن استعماله في أي مكان سيعمل على تصنيع 20 جهازاً.
وسجلت مؤسسة الروبوت في جنوب إفريقيا، بصمتها في مواجهة الوباء من خلال استخدام طابعات ثلاثية الأبعاد لإنتاج 100 قناع يومياً وتزويد بعض المستشفيات الرئيسية في أكبر مدن جنوب إفريقيا «جوهانسبرج»، إذ تمثل هذه البلاد حوالي نصف جميع حالات الإصابة بـ« كورونا» المعلن عنها في إفريقيا.
وابتكر دانيال نديما الجنوب إفريقي، طريقة لاختبار «كورونا» في غضون 65 دقيقة فقط، في الوقت الذي تستغرق فيه الاختبارات ما يصل إلى ثلاثة أيام، تُعرف باسم «كيو بي سي أر» وتستخدم في الأصل لقياس الحمض النووي.
ولم تكن غانا أقل حظاً في الابتكار، إذ صمم صانع أحذية يدعى ريتشارد وشقيقة جودي حوضاً لغسل اليدين يعمل بالطاقة الشمسية
فعندما تتلامس اليدين مع جهاز استشعار على الحوض، يتم إطلاق الماء والصابون تلقائياً، ويستمر الغسل لمدة 25 ثانية وفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية.
فحص الرئة
تصدرت تونس عمليات فحص الرئة «عن بُعد» بالأشعة السينية من خلال شبكة الإنترنت، حيث أنشأ المهندسون منصة على الإنترنت تقوم بمسح الأشعة السينية على الرئة لتحديد ما إذا كان الشخص يعاني فيروس «كورونا». وعندما يتم تحميل نتائج الأشعة السينية على المنصة، فإنها تُجري اختباراً لاكتشاف علامات الإصابة المحتملة.
وقال باحثون من المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا في تونس العاصمة: إن الأداة فعالة بنسبة 90٪ في الإشارة إلى احتمالية الإصابة.
ونشرت السلطات التونسية روبوتات في شوارع العاصمة في إبريل/ نيسان الماضي لفرض إجراءات الإغلاق، إذ يقترب الروبوت «بي جاردز»، ذو العجلات الأربعة والمزود بكاميرات تصوير حراري وتقنية الكشف عن الضوء وتحديد المدى، على الأشخاص الذين يسيرون في الشارع ويسألهم عن سبب خروجهم، ثم إظهار هويتهم ووثائق أخرى لسبب الخروج.
وكان لكينيا نصيب من الابتكارات من خلال الوكيل المالي دانسون وانجوي، الذي ابتكر معقم نقود خشبياً، وهو جهاز خشبي يقوم بتعقيم الأوراق النقدية التي يتم تمريرها من خلال فتحة في الجهاز. ويعمل الجهاز باستخدام محرك وشريط مطاطي وتروس تمكن الملاحظات من المرور عبر الماكينة، وأثناء مرور الملاحظات عبر الجهاز، تُنظف بمحلول معقم.
وفي إثيوبيا، توصل الحلاقون إلى طريقة لمواصلة قص الشعر للعملاء مع تقليل مخاطر انتقال الفيروس، حيث يقف الحلاقون في مقصورة مشيدة خصيصاً تعمل كقسم يفصلهم عن الزبائن، ما يقلل من الاتصال الشخصي.
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