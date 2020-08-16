«التوطين» تطلق نسخة مطورة لمنصة الابتكار الذكية

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين النسخة الجديدة والمطورة لـ «منصة الابتكار الذكية»، متضمنة حلولاً نوعية وتفاعلية لحوكمة الممارسات الابتكارية، وتنفيذاً لاستراتيجية الوزارة في تعزيز نضج الابتكار المؤسسي.

وقال أيوب المرزوقي، الرئيس التنفيذي للابتكار بالوزارة، إن إطلاق النسخة الجديدة من منصة الابتكار جاء تلبية لمتطلبات واحتياجات مستقبل التحول الذكي لحكومة دولة الإمارات، ومواجهة التحديات المختلفة، وبما يسهم في تحقيق المؤشرات الوطنية ذات الصلة

وأضاف أن مجلس الابتكار بالوزارة يحرص على دعم البنى التحتية الإلكترونية والذكية والاستراتيجيات الخاصة التي تدفع عجلة الابتكار والاهتمام بتيسير الممارسات الابتكارية باعتبارها المحرك الرئيسي لعجلة التقدم واستشراف المستقبل.

وأشار المرزوقي إلى ارتكاز منصة الابتكار الجديدة على تنوع أساليب وقنوات الاستثمار في أفكار الموظفين، والمتعاملين، والمجتمع، الشركاء وغيرهم، بما يواكب تطوير العمل المؤسسي، حيث تضم حزمة من المميزات النوعية، منها لوحات تحكم ذكية تسمح لمقدم الفكرة بمتابعة رحلة تقييم الفكرة ومتابعة حالاتها.

وتضم المميزات كذلك وجود أدوات تقييم مبتكرة، حيث يتم تقييم الأفكار بطريقة استباقية بناء على معايير محددة، وواضحة، ويتم ترحيلها للمراحل التالية بناء على النتائج، إضافة إلى وجود منصة تفاعلية تتيح للموظفين المشاركة بتسجيل الإعجاب والتعليقات لإضافة التحسينات على الأفكار المقدمة التي تم تأهيلها لمرحلة الموافقة المبدئية.

وتحتوي المنصة أيضاً على أدوات تفاعلية لتحفيز التفكير الابتكاري، منها ألعاب إلكترونية للخروج عن المألوف وتحفيز غير تقليدي للتفكير الابتكاري ونظام الإشعارات، حيث يتم إشعار صاحب الفكرة عن طريق الرسائل النصية والبريد الإلكتروني عن نتيجة تصنيف الفكرة المقدمة.