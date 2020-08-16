«طرق دبي» تنال شهادة النضج المؤسسي في الابتكار

حققت هيئة الطرق والمواصلات إنجازاً نوعياً كأول مؤسسة في منطقة الشرق الأوسط، وأول مؤسسة نقل على مستوى العالم، بحصولها على (شهادة النضج المؤسسي) في الابتكار من المستوى الرابع والمسماة (الريادة الرئيسية في الابتكار)، التي يمنحها المعهد العالمي لإدارة الابتكار، ومقره مدينة بوسطن بولاية ماساتشوستس في الولايات المتحدة.

وحصلت الهيئة على هذه الشهادة المرموقة نتيجة الخطوات الكبيرة، التي قطعتها نحو النضج في منظومة الابتكار، في إطار عملها كهيئة حكومية في مجال النقل الجماعي، والخدمات ذات الصلة.

وعبر ناصر حمد بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في الهيئة، عن سروره واعتزازه بهذه الشهادة، التي تؤكد التزام الهيئة بتحقيق الغاية الاستراتيجية السابعة (تميز هيئة الطرق والمواصلات)، من خلال تحقيق الريادة في الابتكار، كما أن هذا الإنجاز يترجم جهود الهيئة في وضع برامج ابتكارية تتعلق بإيجاد حلول إبداعية لتطوير خدماتها، وخلق بيئة عمل محفزة على الابتكار.

وقال بوشهاب، إن هذا الإنجاز يعزز مكانة الهيئة كمؤسسة رائدة في مجال الابتكار، ويضعها في مصاف المؤسسات الأكثر تميزاً وابتكاراً على مستوى العالم.

من جهته، هنّأ الدكتور هيتندرا بيتال، المدير التنفيذي للمعهد العالمي لإدارة الابتكار، الهيئة لحصولها على هذه الشهادة، مؤكداً أن الهيئة أول مؤسسة على مستوى الشرق الأوسط ،وأول مؤسسة نقل في العالم، تحوز شهادة النضج المؤسسي في الابتكار من المستوى الرابع، نظراً لالتزامها بالمعايير كافة، في تبني الابتكار كنمط عمل في عملياتها التشغيلية والخدمية.