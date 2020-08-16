يعلق نفسه في إعلان لترويج فيلمه



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أثار نجم استعراض أمريكي جدلاً بعد أن علق نفسه في أحد الإعلانات، ما استدعى تدخل رجال الإطفاء.

وأنقذ رجال الإطفاء النجم ستيفين جلوفير، بعد أن بقي معلقاً لساعات على لوحة إعلانات، قام بتصميمها بهدف الترويج لفيلمه الجديد.

وقام الفنان الاستعراضي البالغ من العمر 46 عاماً، بتصميم لوحة إعلانية ضخمة بهدف الترويج لفيلمه الجديد «Gnarly» ووضع نفسه داخل الإعلان في حركة أثارت استغراب المواطنين.

وعلق النجم نفسه على اللوحة في أحد شوارع هوليود، لكن السكان أبلغوا فرق الإنقاذ التي أتت إلى موقع المكان لمعاينة المشكلة. بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وحاول النجم الملقب بـ «ستيفين أو» إقناع الناس المتجمعين أسفل الطريق بأنه بخير، ولا يحتاج إلى أي مساعدة على الإطلاق، وأنه في مكان آمن، لكن الناس أبلغوا فرق الإنقاذ عن طريق أحد تطبيقات الموبايل المتخصص بالجرائم بوجود مشكلة في المنطقة.

وأتت سيارات الإطفاء مع رجال الإنقاذ إلى المكان وقامت بإرغام النجم على النزول، بعد تحرير جسده عن اللوحة.

ويشتهر «ستيفين أو» بمغامراته الغريبة، حيث يقوم بتنفيذ بعض الأنشطة أو الحركات الخطيرة، وتسجيلها وبثها على وسائل التواصل الاجتماعي.