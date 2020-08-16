متحف الحضارة يستعد لاستقبال مومياوات الملوك



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”



يستعد المتحف القومي للحضارة المصرية لاستقبال 22 مومياء ملكية، بعد نقلها من مكان عرضها الحالي بالمتحف المصري في العاصمة القاهرة.

وتضم قائمة المومياوات، أشهر ملوك الفراعنة، وهم: رمسيس الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والتاسع، وتحتمس الأول والثاني والثالث، وسيتي الأول والثاني، سقنن رع، الشهيد الأول في تاريخ المصريين، ومرنبتاح، واحمس، وامنحوتب الأول والثاني والثالث، وسبتاح، والملكات حتشبسوت، ونفرتاري، وتي وأحمس مريت آمون.

وقال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، إن د. خالد العناني وزير السياحة والآثار، يتابع بشكل شبه يومي المراحل النهائية للأعمال بقاعة العرض المركزية، وتطور سيناريو العرض قبيل الافتتاح الوشيك للمتحف، والأعمال الجارية في قاعة عرض المومياوات الملكية و«فتارين» العرض ونظم الإضاءة الخاصة بها.

وأشار عثمان إلى أنه يجري العمل على رفع كفاءة المنطقة المحيطة بمتحف الحضارة، خاصة بحيرة «عين الصيرة»، والشوارع التي سيمر بها الموكب، وميدان التحرير والمتحف المصري وواجهات البنايات، بالتعاون مع وزارتي الإسكان والتنمية المحلية ومحافظة القاهرة، حيث انتهى تصميم الجداريات المزينة للطريق المؤدي لموكب المومياوات الملكية التي صممت بنقوش فرعونية، توثيقاً لتراث الحضارة المصرية القديمة، بطرق فنية تتماشى مع المجتمع المصري المعاصر، موضحاً أنه يتم حالياً تجهيز المومياوات الملكية بالتغليف والحفظ، على يد فريق من الأثريين والمرممين المصريين.