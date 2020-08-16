أنابيب بركانية تتسع لمدن بالمريخ



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر بحث جديد أن كوكب المريخ مملوء بأنابيب حمم ضخمة وهائلة الحجم مع أسقف عالية، وأنابيب عملاقة الارتفاع، ومناور وفتحات لهذه الكهوف، ومعظم الأنابيب بحجم ملاعب كرة القدم.

وتشهد الأوساط العلمية جدلاً واسعاً حول إمكانية هذه الكهوف من حماية الكثير من الكائنات على سطح المريخ، ومنها البشر مستقبلاً، من مخاطر الإشعاعات الكونية والشمسية، ما يرجح فرضيات وجود كائنات في الطبقات السفلية من الكوكب الأحمر تعيش في هذه الكهوف.

وأنابيب الحمم هي عبارة عن نفق تحت سطح الأرض، يتكون نتيجة تدفق كثيف للصخور المنصهرة أثناء الانفجارات البركانية؛ حيث يمكن رصدها في كوكب الأرض في أمان البراكين.

وتشكل أخاديد طويلة من بقايا الحمم البركانية، يتخللها فتحات «مناور» بسبب انهيار الأجزاء الضعيفة منها، حيت تكشف هذه المناور عن أنابيب عذراء لم يدخلها أي كائن بعد خمد البركان.

وتكهن الباحثون بأن أنابيب الحمم البركانية قد تكون موجودة على المريخ والقمر منذ ستينيات القرن الماضي، ولكن في السنوات الأخيرة قامت أغلب الرحلات الاستكشافية للمريخ ببث مشاهد وصور تظهر وجود هذه الأخاديد والمسارات بشكل واضح، في الكوكب الأحمر أو القمر.

ويعتبر الباحثون أن هذه الأخاديد والمسارات البركانية بحجمها الهائل قد توفر موائل أكثر أماناً من أسطح القمر أو المريخ للكثير من الكائنات، بحسب البحث المنشور في مجلة «livescience» العلمية المتخصصة.

ورجح الباحثون سبب الحجم الهائل للأنابيب البركانية خارج كوكب الأرض إلى انخفاض جاذبية المريخ والقمر، فضلاً عن الاختلافات في كيفية عمل البراكين على تلك الهياكل مقارنة بالأرض.