«كوفيد-19» يحاصر ويل سميث وزوجته

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بات النجم الأمريكي، ويل سميث، وزوجته، جادا بينكت سميث، مهددين بالإصابة بفيروس «كوفيد-19» المستجد بعد الكشف عن إصابة 10 من موظفي شركتيهما «ويستبروك» بالوباء وإخضاعهم للحجر الصحي. وتعتبر أول شركة إنتاج يتم الإبلاغ فيها عن إصابات بفيروس «كورونا» المستجد، الأمر الذي يثير تساؤلات حول البروتوكولات المعمول بها داخل هذه الشركات للوقاية من العدوى؟.

وقالت الشركة في بيان مقتصب إنه تم توقيف الإنتاج في أحد المشاريع التي يشارك فيها الموظفون المصابون بالفيروس التاجي، بينما تباشر الشركة مشروعات أخرى يشارك فيها موظفون غير مصابين.

وأكدت الشركة أنها أعادت إجراء اختبارات فيروس «كورونا» المستجد على الموظفين العشرة، وكانت نتيجتهم جميعاً «سلبية»، وأنها ستستمر في اتباع جميع الإرشادات الرسمية وبروتوكولات الوقاية، كما أنها تتعاون مع تحقيق تجريه إدارة الصحة العامة.

وفيما قال متحدث باسم الشركة إنه تم عزل «المعارف المقربين» من الموظفين المرضى في حجر منزلي، لكنه لم يوضح عددهم. بحسب مجلة «فارايتي» الأمريكية.

وأسس ويل سميث وزوجته جادا بينكت سميث شركتيهما «ويستبروك» في عام 2019، وأنتجا من خلالها برنامج «Red Table Talk» الذي تقدمه جادا.

يشار إلى أن ويل سميث وزوجته تحدثا على نطاق واسع عن فيروس «كورونا» المستجد عبر منصاتهم الخاصة على مدار الأشهر القليلة الماضية، في شهر مارس/ آذار الماضي، أجرت جادا بينكت سميث مناقشة بشأن دور العلم وراء فيروس «كورونا».

كما أجرى زوجها ويل سميث في شهر أبريل/نيسان الماضي مقابلة مع مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية أنتوني