إطلاق «أريان 5» بعد تأجيله 3 مرات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد إرجاء العملية ثلاث مرات، تم إطلاق الصاروخ «أريان 5» السبت الماضي من مركز كورو الفضائي في غويانا الفرنسية، حسبما أعلنت مجموعة «أريانسبيس» على موقعها الإلكتروني، موضحة أنه تمكن من وضع قمرين صناعيين للاتصالات وثالث للصيانة في المدار.

وقال ستيفان يسرائيل، الرئيس التنفيذي للمجموعة في بيان: «في إطار هذه المهمة، أطلقت ثلاثة أقمار صناعية، ما يدل على القدرة التنافسية لحلولنا لإطلاق الصواريخ وقدرتنا على الابتكار باستمرار».

ولهذه المهمة، رفعت قدرة تحميل «أريان 5» بمقدار 85 كيلوجراماً.

وكان يفترض أن يطلق الصاروخ في 28 يوليو/تموز الماضي، لكن العملية أرجئت مرة أولى «للقيام بعملية تدقيق تقنية إضافية». ثم أرجئت مرة ثانية بسبب «سلوك غير عادي لمسابر في خزان الهيدروجين السائل في الطبقة الرئيسية لتقنية التبريد (كريوتكنيك)».

ثم أرجئت مرة ثالثة بسبب «ظروف جوية ناجمة عن رياح في الطبقات العليا».

وهذه أول عملية إطلاق صاروخ تقوم بها المجموعة منذ أن جمد «المركز الوطني للدراسات الفضائية»، العمل في المركز الفضائي الأوروبي في منتصف مارس/آذار الماضي بسبب وباء «كوفيد- 19».

وكان يفترض أن يتم إطلاق صاروخ أوروبي «فيجا» في منتصف يونيو/حزيران الماضي، لكن العملية تأجلت مرات عدة خصوصاً بسبب أحوال جوية غير مواتية إلى الأول من سبتمبر/أيلول المقبل.

ونقل «أريان 5» قمرين صناعيين للاتصالات «جالاكسي 30 وبيسات-4بي» لحساب مجموعتي التشغيل «انتلسات» و«بي-سات»، وآلية لصيانة الأقمار الصناعية «ميف-2» لحساب مجموعة «سبيسلوجيستيكس ال ال سي»، يفترض أن تلتحم مع جهاز آخر موجود في المدار «انتلسات 10-02».

وأوضحت «أريانسبيس» التي أطلقت بذلك للمرة الأولى آلية لصيانة الأقمار الصناعية، أنها «بعد التحامها ستتحكم بمدار القمر الصناعي بمساعدة وسائلها الخاصة للدفع».

وأضافت أنه «بعد مهمتها لحساب إنتلسات 10-02، ستنفصل ميف-2عن القمر الصناعي لتبقى مستعدة بانتظار زبون آخر».

وهذه عملية الإطلاق الـ 109 لصاروخ «أريان 5»، والثالثة في 2020، حسب «المركز الوطني للدراسات الفضائية».