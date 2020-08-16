ملتقى الكلاب البوليسية الدولي يناقش أساليب التدريب

شهد اللواء عبدالله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي، انطلاق فعاليات ملتقى الكلاب البوليسية (K9) الدولي الثالث برعاية من الفريق عبدالله خليفة المري، قائد عام شرطة دبي، وبمشاركة أفضل الخبراء والمتخصصين في تدريب الكلاب البوليسية محلياً وعالمياً، بهدف مناقشة الأبحاث العلمية في مجال الـ K9، وأفضل الممارسات وأحدث أساليب التدريب التي تسهم في رفع كفاءة المدربين والكلاب.

وقال الغيثي في افتتاح الملتقى: نرحب بالمشاركين والمتحدثين في الملتقى، والذي يعتبر الأول من نوعه في هذا المجال الذي يتم تنظيمه عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد، وأنقل إليكم تحيات الفريق عبدالله خليفة المري، ونؤكد أن شرطة دبي تحرص على هذه الملتقيات الهادفة إلى تعزيز ودعم منظومة العمل الأمني، لما للكلاب البوليسية والمدربين والمورد البشري القائم عليها من أهمية بالغة في دعم العمل الشرطي، لذا يأتي الملتقى اليوم من أجل تبادل الخبرات والمعارف والعلوم والتجارب، للاطلاع على أفضل الممارسات في هذا المجال.

واستعرض العميد خالد المري، خبير في هذا المجال منذ 27 عاماً ومستشار الـ K9 بشرطة رأس الخيمة، ومشرف التدريب للكلاب البوليسية وللمدربين، محور «كلاب الكشف عن المخدرات وكيفية عملها»، من خلال استعراض المفاهيم المتعلقة بالتدريب، وكذلك تصنيفات المخدرات، وقدم مقارنة بين الأساليب القديمة والحديثة للكشف، وكيفية تدريب الكلاب على المناطق بمختلف أنواعها مثل المطارات والأماكن المغلقة والموانئ ومواقف المركبات.

وقدم الرائد صلاح المزروعي مدير إدارة التفتيش الأمني K9 في شرطة دبي، والنقيب حمد الحمادي، مدير إدارة الشراكات الدولية بوزارة الداخلية ورقة عمل حملت عنوان «كلاب الكشف عن فيروس كوفيد19.. وكيف تم تدريبها وتشغيلها»، موضحين تجربة دولة الإمارات، من خلال التجارب الميدانية التي شارك فيها 21 مدرباً مع كلب لكل مدرب في المجموعة الأولى، و8 مدربين مع كلب لكل مدرب، قاموا بتنفيذ 3150 تجربة، وفحص 950 عينة، بمعدل 200 ساعة تدريبية، تم تنفيذها في عدد من المواقع الحيوية والصحية بالتعاون مع القيادات العامة للشرطة بالدولة.

وناقش الدكتور جينس فرانك، مدرب معتمد في مؤسسة الكلاب العاملة بالسويد، وبرفيسور ممارس في علم الصوت بجامعة السويد، ومتخصص في إدارة الجودة لفرق الكلاب المتخصصة، ويعمل مع الجيش البولندي والشرطة الألمانية، الجوانب التدريبية المتمثلة في التتبع، والبحث عن الأشياء وأثر التدريب والخبرة، وقدم المدرب ومعلم الأحياء في معهد التدريب الاسكندنافي، وتبياس جوستافسون، شرحاً عن الوسائل والأساليب الجديدة المعنية بطرق «الكشف بدقة» في مختلف القضايا والجرائم.

أما المتحدث بول بانكر، استشاري ومدرب كلاب بوليسية بولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، ومتخصص في أساليب التتبع في البيئة الصعبة، فقدم شرحاً تفصيلياً عن أهم النقاط التي تجب مراعاتها والاهتمام بها للحفاظ على الدافع والكفاءة العالية للكلاب البوليسية، وخاصة في البيئات الصارمة والظروف الصعبة.