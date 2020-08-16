عصابة تستدرج تاجراً وتستولي على 3.5 مليون درهم

استولت عصابة مكونة من ثمانية أشخاص على 3.5 مليون درهم من تاجر عربي بعد أن اعتدوا عليه، فأحالتهم النيابة العامة بدبي إلى محكمة الجنايات التي باشرت نظر القضية أمس الأحد.

تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر مارس الماضي، حسب إفادة المجني عليه في أوراق القضية، حيث قام بالاتفاق مع أحد الأشخاص، يعمل في مكتب مرخص لتبديل الأموال (صرافة) على شراء مبلغ من العملة الأمريكية بسعر رخيص، وحضر المجني عليه في الموعد المحدد إلى موقع مكتب الصرافة، حيث التقى بالمتهم الأول في القضية وهو عربي الجنسية.

وأوضح المجني عليه في تحقيقات النيابة، أنه انتظر داخل سيارته، وحضر شخص إفريقي بصحبة متهمين في القضية من جنسية عربية، وطلب معاينة المبلغ، وتأكد من وجوده كاملاً، ومن ثم طلب الإفريقي من المجني عليه إرسال شخص لاستلام العملة الأمريكية من مكتب الصرافة في المبنى المقابل، فطلب من مدير مبيعات بشركته الذهاب إلى مكتب الصرافة لإحضار المال، وفي هذه الأثناء قام متهمان آخران بالاعتداء على المجني عليه، والاستيلاء على المبلغ، فيما قام الأخير بإحكام إغلاق الأبواب الخلفية للسيارة، والقبض على المتهم الرئيسي في القضية.

وقال شاهد من شرطة دبي: إنه انتقل إلى موقع بلاغ ورد إلى غرفة العمليات يفيد بتعرض شخص للاعتداء، وسرقة مبلغ 3.5 مليون درهم بالإكراه من قبل أشخاص من جنسيات إفريقية، حيث تم تشكيل فريق من التحريات توصل إلى المتهمين في القضية، والقبض عليهم، وهم 6 أشخاص من جنسية إفريقية، فضلاً عن مدبري عملية السرقة، وهما شخصان من الجنسية العربية، تم القبض على أحدهما داخل مركبة المجني عليه وقت الحادثة، والآخر بمكتب الصرافة، فأمرت المحكمة باستمرار حبسهم جميعاً على ذمة القضية.