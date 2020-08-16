تركيب 2530 كشافاً ضوئياً في طريقي أبوظبي – دبيE11 وأبوظبي– سويحان E20

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي من خلال قطاع البنية التحتية وأصول البلدية المرحلة الأولى لمشروعي استبدال الإنارة في طريق أبوظبي - دبي E11، وطريق أبوظبي - سويحان E20، بتكلفة بلغت ما يقارب الـ11 مليون درهم.

ويأتي هذان المشروعان ضمن إطار منهجية البلدية الرامية إلى اعتماد أفضل الممارسات العالمية، من حيث تطابق مشاريعها مع متطلبات ومعايير الاستدامة، وترشيد استهلاك الطاقة، إضافة إلى تحقيق معايير السلامة على الطرق من حيث استخدام أنواع الإنارة التي توفر إضاءة مثالية، وبأقل التكاليف التشغيلية.

ومشروع استبدال الإنارة لطريق أبوظبي- دبي ، الذي بلغت كلفته نحو 4 ملايين ونصف المليون درهم، يغطي المنطقة الممتدة من جسر سويحان وحتى الشهامة، باستثناء المنطقة الواقعة مقابل المطار بمسافة 3 كم، لكونها منطقة تحت الإنشاء، وقد بلغ عدد الكشافات التي تم تركيبها ضمن المشروع 1052 كشافاً باستطاعة 348 واط، و42 كشافاً باستطاعة 76 واط، ليصل العدد الكلي لوحدات الإنارة لهذا المشروع إلى 1094 وحدة ويساهم المشروع في تخفيض استهلاك الطاقة بمعدل 70%.

وبشأن مشروع استبدال إنارة طريق أبوظبي - سويحان E20 أشارت البلدية إلى أنه شمل المنطقة الممتدة من جسر مصفح وحتى جسر سويحان (التقاطع مع طريق الشيخ مكتوم بن راشد )، بهدف تحديث شبكة الإنارة وتوفير استهلاك الطاقة، وخفض تكاليف الصيانة الدورية، حيث تضمن المشروع تركيب 1182 كشافاَ باستطاعة 348 واط، و159 كشافاً باستطاعة 201 واط، و95 كشافاً باستطاعة 76 واط، ليصل عدد وحدات الإنارة الجديدة الكلي إلى 1436 كشافاً توفر إضاءة متكاملة للمنطقة، إضافة إلى تركيب 549 عمود إنارة.

وأوضحت البلدية أن هذا المشروع يساهم في خفض استهلاك الطاقة بمعدل 70%، الأمر الذي يدعم توجهات البلدية نحو ترسيخ وتجسيد معايير الاستدامة وحفظ الموارد والطاقة.

ويتم العمل حالياً لاستكمال استبدال الإنارة في طريق أبوظبي - دبي E10 (من جسر الشيخ زايد إلى جسر مدينة زايد العسكرية)، ويتوقع انتهاء الأعمال قبل نهاية العام الجاري 2020.

وتندرج هذه المشاريع ضمن آلية عمليات المتابعة والصيانة لوحدات الإنارة بهدف رفع كفاءتها عن طريق المسوحات الدورية اليومية، والأسبوعية، لشبكة الإنارة التي يقوم بها فريق الصيانة ومتابعة الشبكة من خلال أنظمة المراقبة والتحكم في بلدية مدينة أبوظبي، ما يساهم في تقليل نسب الأعطال الكلية لوحدات الإنارة وتطبيق أعلى المعايير العالمية لصيانة أصول إنارة الطرق.