21 مليون طالب وطالبة بالتصفيات النهائية لتحدي القراءة العربي على مستوى الدول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

انطلقت التصفيات النهائية على مستوى الدول لتحدي القراءة العربي، المبادرة القرائية الأكبر عربياً، والمندرجة ضمن مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، في مرحلة تتواصل على مدى أشهر، وتشمل 52 دولة شاركت في تحدي هذا العام، ليتم في ختامها اختيار أبطال التحدي على مستوى كل دولة، تمهيداً لتتويج بطل تحدي القراءة العربي في نسخته الخامسة.

وتجرى هذه التصفيات افتراضياً عبر تقنية الاتصال بالفيديو من قبل لجان مختصة، بالتزامن مع ارتفاع أعداد المشاركين في هذه الدورة التي سجلت 21 مليون طالب، وطالبة، من 14 دولة عربية، و38 دولة أخرى حول العالم، يمثلون أكثر من 96 ألف مدرسة تحت إشراف أكثر من 134 ألف مشرف، ومشرفة.

وتصدرت مصر الدول العربية من حيث عدد المشاركين في الدورة الخامسة من تحدي القراءة العربي بواقع 13.3 مليون مشارك، تلتها المغرب بـواقع 1.558 مليون مشارك، ثم الأردن بـ1.5 مليون مشارك، والسودان بـ1.2 مليون مشارك، والمملكة العربية السعودية بمليون مشارك، ثم موريتانيا بأكثر من 553 ألف مشارك، والإمارات بأكثر من 450 ألف مشارك، وفلسطين بـ439 ألف مشارك، والجزائر بواقع 426 ألف مشارك، والبحرين بـ154 ألف مشارك، والكويت بأكثر من 85 ألف مشارك، وتونس بواقع 65 ألف مشارك، ولبنان بـ11 ألف مشارك، وعُمان بأكثر من 5000 مشارك.

وعلى امتداد مراحل التحدي، يشارك الطلبة في مجموعة من التصفيات المرحلية، تنطلق بتصفيات على مستوى المدارس، ومن ثم على مستوى المديريات والمناطق التعليمية، حيث يتم اختيار الأوائل منهم لخوض المنافسات النهائية على مستوى كل دولة ضمن التصفيات النهائية من أجل تحديد العشرة الأوائل على مستوى الدولة، واختيار بطل كل دولة من بينهم.

وكان الأردن أول دولة انطلقت فيها تصفيات التحدي على مستوى الدول لهذا العام، تحت إشراف أكثر من 7000 مشرف، ومشرفة من 3434 مدرسة، من أجل تقييم أداء الطالبات والطلاب المشاركين في نسخة هذا العام من تحدي القراءة العربي.



تنافسية



وقال الدكتور تيسير النعيمي، وزير التربية الأردني: «بدأت الوزارة بتنفيذ مبادرة تحدي القراءة العربي؛ إحدى مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ضمن خطتها انسجاماً مع مبادرة سمو ولي العهد الأمير حسين مبادرة «ض»، التي تؤكد على الاعتزاز باللغة العربية والحث على القراءة، فهي تنمي المعرفة، وتزيد الحصيلة اللغوية عند الطلبة، كما تعمل على تنمية مهارات التفكير العليا والتحليل والنقد المنطقي.

وأضاف: «انطلقت يوم في الأول من أغسطس/ آب الجاري، مسابقة مبادرة تحدي القراءة العربي 2020 على مستوى المملكة في جميع مديريات التربية والتعليم بمشاركة 495 طالباً، وطالبة، من خيرة الطلبة المشاركين، حيث أتموا قراءة ما يزيد على 50 كتاباً في العام الدراسي 2020/2019.

وأكد أن الفكرة الريادية لتطبيق هذه المسابقة بشكلها الإلكتروني يعتبر نهضة في محور التعلم الالكتروني لضمان سلامة الطلبة المشاركين والحرص على التباعد الاجتماعي.

وتتوالى فصول مرحلة التصفيات النهائية في الدول العربية المشاركة تباعاً، حيث تنطلق يوم 14 أغسطس/ آب تصفيات التحدي على مستوى الجمهورية الإسلامية الموريتانية التي ضمت في هذه الدورة أكثر من نصف مليون مشارك، وبمشاركة 1000 مشرف ومشرفة لاختيار بطل تحدي القراءة العربي في دورته الخامسة على مستوى الدولة.



حراك تربوي



وفي ما يتعلق بالتصفيات النهائية للتحدي في موريتانيا، أكد محمد ماء العينين ولد أييه، وزير التربية الموريتاني، أن مبادرة تحدي القراءة العربي التي تنظمها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، مبادرة استثنائية لتمكين الطلاب في مختلف أرجاء المنطقة العربية، والعالم، من تنمية كفاياتهم التواصلية اللغوية، وكفاياتهم العامة، كما أنها وسيلة لتكريم المتميزين منهم في مجال القراءة والمطالعة والتحصيل، تصنع الحراك التربوي والفكري الذي كان ثمرة للمبادرة الإيجابية للتحدي وفاتحة خير لأبنائنا الطلبة.

وأضاف: يعتبر التحدي وسيلة تشجيع لأطفالنا وشبابنا على المطالعة في منافسة عالمية شملت هذا العام أكثر من 553,000 مشارك من مؤسساتنا التعليمية الأساسية والثانوية».

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مشاركات مليونية



وتواصل ارتفاع أعداد المشاركين في تحدي القراءة العربي دورة بعد أخرى، حيث شارك في الدورة الأولى من التحدي نحو 3.5 مليون طالب وطالبة، وتضاعف العدد في الدورة الثانية ليتجاوز7 ملايين طالب وطالبة، ومع فتح باب المشاركة للطلبة المتواجدين خارج العالم العربي في الدورة الثالثة من التحدي، قارب عدد المشاركين 10.5 مليون طالب وطالبة، فيما تجاوز عدد المشاركين في الدورة الرابعة من التحدي 13.5 مليون طالب وطالبة، من 49 دولة، حتى بلغت أعداد المشاركين في الدورة الخامسة أكثر من 21 مليون طالب وطالبة.

فضاء أرحب



وقالت منى الكندي، أمين عام تحدي القراءة العربي: الزيادة النوعية التي سجلها تحدي القراءة العربي في نسخته الخامسة كانت استثنائية، رغم التحديات التي فرضها انتشار فيروس كوفيد-19، حيث حققت النسخة نمواً في أعداد المشاركين بنسبة بلغت 48% مقارنة بالنسخة الرابعة، في حين بلغت نسبة النمو مقارنة بالنسخة الأولى أكثر من 470%، وهو مؤشر على أن المبادرة نجحت في ترسيخ مكانتها كأكبر المبادرات حول العالم وأكثرها قيمة في دعم ثقافة القراءة باللغة العربية، مضيفة، لقد أثبتنا من خلال تحدي القراءة العربي أن مبادرات ومشاريع دولة الإمارات لا تتوقف ولا تتباطأ، ورؤيتنا لا حدود لها رغم التحديات الصحية الجسيمة التي يمر بها العالم جراء جائحة «كورونا».



أبطال



وتمهّد التصفيات النهائية للتتويج بطل هذه الدورة من تحدي القراءة العربي الذي توّج حتى اليوم أربعة أبطال، هم الطالب محمد جلود من الجزائر حاز لقب بطل تحدي القراءة العربي في الدورة الأولى، فيما فازت الطالبة عفاف شريف من فلسطين باللقب في الدورة الثانية.

وحصلت الطفلة المغربية مريم أمجون على اللقب في الدورة الثالثة، وحصدت الطالبة هديل أنور من السودان لقب النسخة الرابعة من تحدي القراءة العربي.



أهداف



ويهدف تحدي القراءة العربي، المندرج ضمن مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، إلى إحداث نهضة تعليمية ومعرفية في الوطن العربي عبر ترسيخ ثقافة القراءة لدى الأجيال الصاعدة، وتكريس مفهوم القراءة والتعلم المستمر لدى شباب الوطن العربي وأبناء الجاليات العربية المقيمة خارج المنطقة العربية، ومتعلمي العربية.