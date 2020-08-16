شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن ينظم طواف للدراجات «في حب كلباء» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوضح نبيل المزروعي لاعب منتخب الإمارات السابق لكرة القدم ومالك شركة كونكورد لتنظيم الفعاليات والتسويق، أنه يدرس تنظيم طواف للدراجات الهوائية «في حب كلباء»، وقال إن الرياضة في إمارة الشارقة تجد اهتماماً ودعماً ورعاية من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبفضل هذا الدعم أصبحت الإمارة تحقق العديد من الإنجازات الرياضية.

وأفاد المزروعي أنه يهدف بهذا الطواف إلى الترويج السياحي لمنطقة كلباء التي تزخر بالمناطق السياحية مبيناً أنه سيعمل على التنسيق مع مجلس الشارقة الرياضي ونادي اتحاد كلباء لإنجاح الحدث.

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