«التعليم والمعرفة» تحدّث خطط إعادة فتح مدارس أبوظبي الخاصة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ايمان سرور

بدأت، أمس الأحد، عملية إجراء فحص كورونا للهيئات الإدارية والتدريسية في عدد من مدارس إمارة أبوظبي الخاصة، فيما أكدت بعض المدارس الخاصة لـ«الخليج»، أنها ستبدأ الفحص لمنتسبيها كافة وفق جدول زمني يبدأ غداً الثلاثاء وحتى الخميس المقبل.

من جانب آخر، أصدرت دائرة التعليم والمعرفة، أمس الأحد، تعميماً تسلمته إدارات المدارس الخاصة بشأن تحديث خطط إعادة فتح المدارس الخاصة على مستوى الإمارة؛ حيث طرحت الدائرة خطة لإعادة فتح المدارس وتقديم التعليم التقليدي، للتأكد من استعدادات القطاع التعليمي لذلك، باعتبار أنه لم يصدر عن السلطات المختصة أي تأكيد بشأن إعادة فتح المدارس في 30 أغسطس/آب الجاري، وتتوقع الدائرة، أن يتم الإعلان عن ذلك خلال الأسابيع المقبلة على مستوى الدولة عبر القنوات الإعلامية الرسمية، وسيتبع ذلك إعلان رسمي من دائرة التعليم والمعرفة بهذا الشأن، مناشدة إدارات مدارسها الخاصة إظهار المرونة والتأكد من قدرتها على توفير التعلم عن بعد بشكل كامل في أي وقت.

واعتمدت الدائرة بالتنسيق مع لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة «كوفيد- 19» في أبوظبي، خطة فتح المدارس الخاصة في أبوظبي للعام الدراسي المقبل، والتي تشمل دوام الطلاب بالمدارس؛ حيث تم إقرار إتاحة خيار التعلم عن بعد طوال الفصل الدراسي الأول، شريطة التنسيق مع المدرسة، مع إتاحة 5 نماذج للمدارس الخاصة لتطبيق التعليم داخل الصفوف، إضافة إلى حضور طلاب المرحلة التمهيدية حتى الصف الخامس، من اليوم الأول للدراسة، على أن يؤجل حضور طلاب بقية المراحل الدراسية 4 أسابيع من بدء العام الدراسي، مع استمرار دراستهم عن بعد. لإتاحة الفرصة للمدارس لمراقبة مدى تأقلم وتجاوب الطلاب مع الإجراءات والتخطيط لعودة بقية الطلبة.

والتمست الدائرة من إدارات المدارس الخاصة في أبوظبي، منح أولياء الأمور إمكانية التغيير خلال الأسبوعين الأولين من تاريخ إعادة فتح المدارس.

وأكدت، أنها تعمل حالياً على التعاون والتواصل مع السلطات المختصة بالإقامة وشؤون الأجانب لتسهيل دخول طواقم المدارس إلى الدولة، ولم يعد العاملون في قطاع التعليم بحاجة إلى التسجيل في موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية لدخولهم إلى إمارة أبوظبي في حال كانوا يمتلكون تأشيرات إقامة سارية المفعول، مشيرة إلى أنه ينبغي على كافة القادمين من خارج الدولة عزل أنفسهم لمدة 14 يوماً وفقاً للإجراءات الصحية المتبعة، بغض النظر عن عدد اختبارات «كوفيد- 19» التي تم إجراؤها لهم، ولا يسمح لهم بدخول حرم المدرسة تحت أي ظرف من الظروف قبل إتمام المتطلبات.

وأكدت الدائرة تغاضيها عن ما تم الإشارة إليه سابقاً بشأن حضور 20% فقط من إجمالي الموظفين في المدرسة، وذلك في حال التزمت المدرسة تماماً بكافة إجراءات وقواعد الصحة والسلامة المقررة، مشيرة إلى أنها تعمل مع السلطات العاملة في القطاع الصحي لوضع السياسات المتعلقة بفحوص «كوفيد- 19» وستصدر قريباً إرشادات بشأن الفئات العمرية التي يجب عليها إجراء الفحوص والجهة التي ستتحمل التكاليف ونوع الفحص الذي سيكون الزامياً والتوقيت وسوى ذلك.

وأوضحت الدائرة، أنه ستتم إعادة فتح المدارس على مراحل، مثلاً قد تبدأ بعض الصفوف قبل الأخرى، وأن جميع المدارس وعددها 205 ستخضع لزيارات تفتيشية قبل الافتتاح وبشكل دوري لضمان الامتثال للتدابير الاحترازية وإجراءات التعقيم الصارمة؛ حيث تشمل الإجراءات فحوص «كوفيد- 19» إلزامية للمعلمين والموظفين والطلاب الذين تزيد أعمارهم على 12 عاماً، والحفاظ على التباعد الجسدي بمسافة 1.5 متر داخل المدرسة، وتحديد السعة الصفية بما لا يتجاوز 15 طالباً لكل صف، كما سيتم فحص درجات الحرارة يومياً وإلزام المعلمين والطلاب بدءاً من عمر 6 أعوام فما فوق بارتداء كمامات الوجه، وتعليق جميع الأنشطة الرياضية والإضافية.