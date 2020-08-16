شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة محمد بن زايد تطلق دورات إلكترونية للطلاب المؤهلين للقبول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أطلقت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، أول جامعة للدراسات العليا المتخصصة في بحوث الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، مجموعة من الدورات الإلكترونية للطلاب المؤهلين للقبول في دفعتها الأولى قبيل انطلاق العام الدراسي في 10 يناير / كانون الثاني 2021.

وكانت الجامعة قد أرسلت، مؤخراً، عروض الالتحاق إلى 100 طالب من 31 دولة، حيث قام نحو 90% منهم حتى الآن بقبول عرض جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وتم اختيار الدفعة الأولى من بين مجموعة متميزة من طلبات الالتحاق بالجامعة والتي تقدم بها 2,223 طالباً من 97 جنسية مختلفة.

وتأتي الدورات التي سيقوم أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة بتدريسها لتوفر للطلاب نظرة شاملة على المواد الرئيسية المطلوبة للبرامج التي سيبدؤون بدراستها في الجامعة، وتغطي الدورات أساسيات الرياضيات والبرمجة.

ولا تعد هذه الدورات إلزامية للالتحاق بالجامعة، إلا أنها تهدف إلى تحضير الطلاب المؤهلين للقبول للمناهج التي سيتلقونها في الجامعة، إضافة إلى مساعدتهم على إجراء بحوث مبتكرة وعالمية المستوى.

وقال البروفيسور السير مايكل برادي الرئيس المؤقت للجامعة: «وقع اختيارنا على مجموعة استثنائية من الطلاب للالتحاق بالعام الدراسي الأول في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ونحن حريصون على تمكينهم من بدء عامهم الدراسي بكفاءة عالية في يناير 2021، ومن هنا تأتي أهمية الدورات الإلكترونية التي أعدها مكتب العميد، وسيقوم أعضاء الهيئة التدريسية المتخصصة في جامعتنا بتدريسها».

وتشمل البرامج التي سيقوم طلاب الدفعة الأولى في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي بدراستها أربعة برامج، وهي: الماجستير والدكتوراه في الرؤية الحاسوبية؛ والماجستير والدكتوراه في تعلم الآلة.