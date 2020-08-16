شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله بن زايد و وزير خارجية إسرائيل يدشنان خطوط الاتصال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دشن سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وغابي أشكنازي، وزير خارجية إسرائيل، خطوط الاتصال بين البلدين.

وأجرى سموّه الأحد، اتصالاً هاتفياً مع الوزير أشكنازي، تبادلا خلاله التهنئة بمناسبة الاتفاق الذي أعلن عنه الخميس الماضي، بشأن مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين دولة الإمارات وإسرائيل. وأكدا الالتزام بتحقيق بنود معاهدة السلام بين الدولتين، للنهوض بالسلام والتنمية الإقليمية. (وام)

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