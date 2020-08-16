«دوري الفلاحين» يثير الجدل في السوشيال ميديا

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أثار النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم نادي باريس سان جيرمان، سيلاً من ردود الأفعال، عقب تهنئته فريق ليون بهزيمة مانشستر سيتي. وتهكم مبابي على وصف الدوري الفرنسي بـ«دوري الفلاحين»؛ لأنه أقل من مستوى البطولات المحلية في إنجلترا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا، ولأن سان جيرمان مهيمن على الدوري، وفاز بـ7 من أصل 8 ألقاب أخيرة، ومنح لقب هذا الموسم دون اكتماله.

وغرد مبابي بجانب كلمة دوري الفلاحين بإيموجي مهرج، و3 إيموجيات تصفيق لموقع ليون الرسمي على «تويتر»، بمناسبة أول صعود لفريقين من فرنسا لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا. وتفاعل مشجع على تغريدة مبابي وكتب: «انطلق أيها الملك»، فيما علق آخر: «ناديك يلعب لأول مرة في نصف النهائي في تاريخه، بالطبع أنتم فلاحون». وذكر مشجع لليونايتد مبابي، وكتب: «يتباهى وكأن هؤلاء المهرجين لم يهزموا على يد أسوأ تشكيلة لمانشستر يونايتد في 3 عقود العام الماضي».

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