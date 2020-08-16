شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مدرسة «الساحل» في كلباء.. ونقل طلبتها إلى 3 مدارس بالشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: إيمان عبدالله آل علي
أكد علي الحوسني، مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الخط المباشر» أن الهيئة قررت إغلاق مدرسة «الساحل» في كلباء لأسباب عدة، حيث أفادتنا تقارير بأن المدرسة تتراجع، وفرق الرقابة أجرت تقييماً، وثبت عدم كفاءتها، ولم تكن فيها مقومات السلامة مما أستدعى التدخل العاجل.
وقال ان المدرسة تراجعت في تقديم الخدمة التعليمية، ولم تتجاوب مع خطط الهيئة، وبناء على ذلك نقلنا طلبتها إلى 3 مدارس في الشارقة، وعليه ألغي ترخيص المدرسة. والآن تعمل الهيئة على فتح مدرسة جديدة في كلباء، ليعود الطلبة إليها مباشرة.
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