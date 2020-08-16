شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: نجحنا في مواجهة كورونا.. وهدفنا «صفر إصابات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، بحضور الرئيس السابق، المستشار عدلي منصور، وعدد من المسؤولين والوزراء.

وتطرق الرئيس المصري في كلمته خلال الافتتاح، إلى جائحة فيروس كورونا، قائلاً: «الدولة المصرية حققت نجاحاً كبيراً في مواجهه أزمة كورونا، الموضوع لم يكن حاداً بدرجة كبيرة، والإحصاءات تحسنت بشكل جيد، ولكن هذا لا يمنعنا من الاهتمام والتحفظ، ونحن حاضرون ونرتدي الكمامات»، مضيفاً: «ومن فضلكم نريد أن نصل إلى صفر إصابات ونحافظ على هذه الحصيلة».

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الفيروس حساس، ويجب أن نُدرك أنه لن يكون هناك أي تهاون معه؛ لأن ذلك سينعكس على المجتمع، وبالتالي يجب على المجتمع الإصرار والثبات على الموقف كمواطنين وأجهزة ودولة، للحفاظ على عدم تأثر الصحة العامة بمصر، بشكل كبير، خاصة في ظل اقتراب المدارس وفصل الشتاء، وعلى وسائل الإعلام تأكيد التحفظ والإجراءات الوقائية وعدم الزحام.

ووضع الرئيس عبد الفتاح السيسي، حجر الأساس لمحطة «عدلي منصور» التبادلية التي تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة، بكل مدن ومحافظات الجمهورية. وتضم المحطة مجمع نقل متكامل الخدمات، ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فداناً، وتربط ما بين شبكة خطوط خمس وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية، متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق ومسار القطار الكهربائي، ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجيت، إضافة إلى الأتوبيس السريع BRT والأتوبيس الترددي.

من جانبه أعلن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، أن الاستثمارات في مجال السكة الحديدية تصل إلى 86 مليار جنيه، لتطوير محطات السكة الحديدية وكهربة الإشارات، وتكوين أسطول جديد من القطارات.

وأضاف مدبولي خلال افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، أن من بين المشروعات التي تعمل الدولة عليها، مشروع ترام الإسكندرية ومترو أبو قير، حيث أُدخلت عدد من الوحدات الجديدة لبدء تنفيذ التطوير، مؤكداً أن مصر بدأت إدخال جيل جديد من وسائل النقل الجماعي، موضحاً أن القطار الكهربائي ستكون محطته الرئيسية في محطة عدلي منصور، إضافة إلى مشروع المونوريل والقطار فائق السرعة، التي تنتهي حالياً الطروحات المالية والفنية له.