شكرا لقرائتكم خبر عن إفريقي يحاول تصدير مخدرات في ألعاب أطفال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

حاول عامل إفريقي ( 35 عاماً) تصدير حوالي 3 كيلو جرامات من المخدرات إلى دولة أجنبية داخل «دمى» ألعاب أطفال عبر شركة شحن، فأحالته النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات التي نظرت أولى جلسات القضية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر مارس الماضي، حيث شهد شاهد من شرطة دبي أنه تلقى بلاغاً يفيد بوجود مشكلة في شركة شحن وتم الانتقال للمكان، والتحقيق مع المبلّغ الذي أفاد بأن هناك شخصاً إفريقياً وهو المتهم، حضر إلى الشركة وبحوزته صندوق «دمى» ألعاب أطفال يريد شحنه إلى دولة أجنبية، وحين غادر، قام الموظف بوزن الألعاب فلاحظ أن أوزانها غير متطابقة، وبفتح أحد الألعاب لاحظ وجود أكياس صغيرة تحتوي مسحوقاً أبيض اللون، فارتاب في الأمر وتواصل مع الشرطة، حيث تبين للشرطة أن 11 لعبة تحتوي على حوالي ثلاثة كيلوجرامات من مخدر الكريستال، وعليه تم جلب المضبوطات، وبمشاهدة كاميرات المراقبة في الشركة، تم التعرف إلى المتهم وضبطه وأمرت المحكمة باستمرار حبسه.

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