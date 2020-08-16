الهلال السعودي يقترب من اللقب وصراع الهداف يشتد بين حمدالله وغوميز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي



في الوقت الذي بات الهلال قريباً من تحقيق لقب الدوري السعودي بعد فوزه على متذيل الترتيب العدالة 4-0 ومواصلة ابتعاد الأول بالصدارة بفارق 9 نقاط عن غريمه النصر قبل 5 جولات من النهاية،يشهد سباق الحصول على لقب هداف الدوري تنافساً شرساً بين المغربي عبد الرزاق حمدالله مهاجم النصر والفرنسي غوميز مهاجم الهلال بعدما أصبح لكل منهما 20 هدفاً، في حين توقف قطار التهديف عند السوري عمر السومة مهاجم أهلي جدة بعد خسارة فريقه من الفيصلي «0-2» وإهداره لضربة جزاء كانت ستجعله على بعد 3 أهداف من ثنائي المقدمة بدلاً من 4 أهداف.

واستطاع غوميز قيادة الهلال للفوز على العدالة بعدما سجل هدفين من الأهداف الأربعة رافعاً رصيده إلى 20 هدفا، وترك هدفين لكل من سالم الدوسري والسوري عمر خربين «ضربة جزاء» والأخير دخل بديلاً عن غوميز الذي لو بقي في الملعب لربما تقدم لتسديد الضربة بوصفه الاختصاصي الأول.

ورفع الهلال بانتصاره رصيده على 60 نقطة وبات على بعد 6 نقاط من تحقيق اللقب رسمياً، في المقابل أبقى النصر على حظوظه الرقمية بعد فوزه الصعب على الوحدة بهدف دون رد، وسجل حمدالله الهدف الوحيد من كرة ثابتة نفذها في الدقيقة «45+2» على يسار الحارس عبد الله الجدعاني الذي سينتقل للهلال في سبتمبر المقبل.

وحاول حمدالله الذي حقق اللقب في الموسم الماضي برقم قياسي «34 هدفاً» إلا أن محاولاته جميعها لم يكتب لها النجاح حتى الهدف الذي أحرزه في الدقيقة 62 تم إلغاؤه بحجة التسلل، ورفع النصر رصيده على 51 نقطة، في حين شهدت المباراة طرد لاعب الوحدة علي النمر بعد 24 دقيقة بسبب دخوله القوي على قائد النصر جوليانو، وألغى الحكم التشيكي بافل هدفاً للوحدة في الدقيقة 87 بعد العودة لتقنية الفار التي أظهرت وجود لمسة يد على لاعب الوحدة وليد باخشوين.

وتلقى الوحدة خسارته الثانية في ظرف ثلاث مباريات حقق خلالها نقطة واحدة وفقد المركز الرابع، حيث عاد للمركز الخامس برصيد 40 نقطة متأخراً بنقطة عن الفيصلي الذي رفع رصيده إلى 41 نقطة بعد فوزه على الأهلي بثنائية يوسف الجبلي «ضربة جزاء» وخالد كعبي، واستمر الأهلي ثالثاً برصيد 43 نقطة وتنتظره في الجولة القادمة مباراة صعبة على أرضه أمام الهلال المتصدر.

وواصل ضمك رحلة الانتصارات للمرة الثانية توالياً بحثاً عن النجاة من الهبوط، حيث تغلب على التعاون بثنائية نظيفة أحرزها بلال السعيداني وفاروق الشافعي ليرفع الأول رصيده إلى 24 نقطة متساوياً مع الحزم الذي يتقدم في المركز 13 بفارق الأهداف، وبقي التعاون الذي تلقى خسارته الثالثة توالياً منذ استئناف الدوري ليتوقف رصيده على 32 نقطة ويستمر عاشراً قبل لقائه القادم بالنصر، بينما سيلتقي ضمك بالفيحاء الحادي عشر في مباراة هامة لكلا الفريقين.

وبجانب المنافسة الشرسة على لقب الهداف وأيضاً في منطقة الهبوط، أطلق الأورغوياني كارينيو مدرب الوحدة تصريحاً نارياً بعد مباراة فريقه مع النصر احتجاجاً على إلغاء هدف فريقه بعد العودة لتقنية الفار،وقال كارينيو «لا أرى سبباً لإلغاء الهدف، لقد كان هدفاً صحيحاً وكان يجب احتسابه، لا يوجد تسلل».

وأضاف: سبق لي تدريب النصر، الحكم يتعامل مع لاعبي الوحدة بطريقة مختلفة عن تعامله مع لاعبي النصر، إنه يمنح النصر خطأ من قلبه عكس فريقي!.

وكان فريق النصر وإدارته الفنية بقيادة البرتغالي فيتوريا قد امتعضوا قبل بداية المباراة من تشغيل رشاشات المياه في الملعب أثناء الإحماء ليعودوا بالذاكرة لنفس الحالة عندما كانت تسير مباراة الفريق أمام غريمه الهلال في الديربي قبل أيام، وقال فيتوريا «لقد حصلت للمرة الثانية، وكان يجب عدم حدوث ذلك في دوري محترف لكننا لن نتحجج بذلك،كان علينا الفوز بنتيجة أكبر، لقد تهيأت أمامنا فرص مواتية، مع ذلك سنستمر في البحث عن الفوز بجميع مبارياتنا وسنرى ما يحدث في النهاية».