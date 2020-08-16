شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح كبير لكأس مهرجان منصور بن زايد في إسبانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد مضمار سان سبيستيان الإسباني، أمس السبت، إقامة كأس مهرجان منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة في أجواء احتفالية رائعة، بمشاركة نخبة من أبرز الخيول ضمن فعاليات النسخة الثانية عشرة من المهرجان.

وشارك في السباق البالغة مسافته 1600 متر، والمخصص للخيول في سن ثلاث سنوات فقط، 7 من الخيول الناشئة، وبلغت جائزة الشوط 10 آلاف يورو.

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