بطريرك الموارنة يطالب باستبدال الطبقة السياسية بحكومة إنقاذ في لبنان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي، الأحد، إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة في لبنان، وتشكيل حكومة إنقاذ بدلاً من «الطبقة السياسية» الحاكمة، بعد أن دفع الانفجار الهائل في مرفأ بيروت البلاد في أتون الاضطرابات.

وقدمت الحكومة اللبنانية استقالتها وسط احتجاجات غاضبة بسبب الانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس/آب الجاري، وأسفر عن مقتل أكثر من 172 شخصاً، وإصابة ستة آلاف، وجعل 300 ألف شخص بلا مأوى، ودمر مناطق في المدينة، مما فاقم أزمة مالية شديدة في البلاد.

وقال الراعي في عظة الأحد: «لبنان اليوم يواجه أعظم الأخطار، ولن نسمح بأن يكون ورقة تسوية بين دول تريد ترميم العلاقات في ما بينها، على حساب آلام الشعب اللبناني». ويحظى الراعي بنفوذ في لبنان بصفته بطريرك الموارنة، حيث يجري اختيار رئيس الجمهورية من أبناء الطائفة المارونية، بموجب نظام تقاسم السلطة بين الطوائف المعمول به في البلاد.