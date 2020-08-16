381 إصابة وحالتي وفاة بكورونا في فلسطين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، الأحد، تسجيل 381 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت في بيان صحفي، أن حالتي الوفاة لمريضين، طفل بعمر ثلاثة أعوام من محافظة قلقيلية ومواطن يبلغ من العمر 81 عاماً من العروب بمحافظة الخليل، وأضافت الكيلة، في بيانها أن محافظة الخليل، تصدرت الإصابات الجديدة مُسجلة 188 حالة تلتها محافظة رام الله، والبيرة بإجمالي 49 حالة، بينما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

وقالت: «إن من بين المصابين 26 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 5 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي».