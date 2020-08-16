شكرا لقرائتكم خبر عن 3,420 إصابة بكورونا في الفلبين.. و2081 بإندونيسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة الصحة الفلبينية، الأحد، إن البلاد سجلت 3,420 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 65 وفاة، وتشير بيانات الوزارة إلى أن عدد الإصابات المسجلة في البلاد حتى الآن بلغ 161,253، ووصل عدد الوفيات الناجمة عن الوباء إلى 2,665.
وفي سياق متصل، أعلنت إندونيسيا، الأحد، تسجيل 2081 إصابة جديدة و79 وفاة أخرى بكوفيد-19، وفقاً لبيانات فريق العمل الحكومي المعني بإدارة أزمة فيروس كورونا. وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات في رابع أكبر دولة في العالم، من حيث عدد السكان إلى 139,549 حالة على الأقل.
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