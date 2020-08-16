الجيش اليمني يعلن سيطرته على مواقع استراتيجية بشرق صنعاء والجوف

القاهرة– سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، أن "قوات الجيش الوطني، شنت هجوما على مواقع تمركز للحوثيين، حررت خلاله مواقع مهمة عدة في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء، إضافة إلى مرتفعات في سلسلة جبال صلب الاستراتيجية".
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وأشارت إلى "إسقاط قوات الجيش، طائرة مُسيّرة للحوثيين في مديرية نهم".
في السياق، استعاد الجيش اليمني مواقع من قبضة الحوثيين في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.
وقالت وزارة الدفاع اليمنية على موقعها "26 سبتمبر"، إن "الجيش تمكن، إثر هجوم مضاد على الحوثيين شرق مدينة الحزم مركز محافظة الجوف، من السيطرة على مواقع في جبهة الجدافر".
وأكدت "استمرار تقدم الجيش باتجاه منطقة بير المرازيق، وذلك بعد تحريره مواقع الحبيل، وسط تقهقر مستمر للحوثيين".
ووفقاً للدفاع اليمنية، فقد "سقط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين في المواجهات بينهم قيادات ميدانية، إضافة إلى خسائر في العدد والعدة اثر استهداف طيران التحالف تعزيزات لهم".
أما في محافظة البيضاء غربي اليمن، فقد "أسقطت قوات الجيش طائرة مُسيرة للحوثيين في جبهة قانية شمالي البيضاء". حسب موقع الدفاع اليمنية.
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